国内外の人気 チタンネックレス 6面ダブル喜平 肩凝り解消 ネックレス

純チタン製 磁気ネックレス 6面ダブル喜平

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長さ 50cm

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Harvey Mace ハーヴィーメイス フェザー ペンダント ネックレス

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喜平チェーン 6面カット 5.4mm 45cm シルバー925 ネックレス



GUCCI グッチ ネックレス SILVER NECKLACE シルバー

TITANIUM刻印

【正規 美品】CELINE ビッグ茶色 マカダム柄トリオンフ/ネックレスチェーン



カスタムネックレスになります！

ゲルマニウム粒とチタンの力で肩凝り解消！

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※需要が上がる夏には価格を戻します。ご了承下さい。

GUCCI グッチ シルバー925 ネックレス チェーン 刻印あり 55cm



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※除菌、超音波洗浄をして発送します。

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SEVルーパータイプM46cm新品未使用

※素人保管、スマホ撮影の為

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購入後のクレームはご遠慮下さい。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

純チタン製 磁気ネックレス 6面ダブル喜平長さ 50cm幅 5mmTITANIUM刻印ゲルマニウム粒とチタンの力で肩凝り解消！金属アレルギーの方でも安心！見た目はプラチナネックレス！※需要が上がる夏には価格を戻します。ご了承下さい。※除菌、超音波洗浄をして発送します。※素人保管、スマホ撮影の為購入後のクレームはご遠慮下さい。#プラチナネックレス#金ネックレス#レダシルマ#パナケイアー#プレリュード#ゲルマニウムネックレス#肩凝り

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ファンタスティックマン チェーン＋トップsympathy of soul K10 UNITY ネックレス ペンダントFENDIのネックレスです