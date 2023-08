コメントなし即購入大歓迎です!

[商品情報]

✳︎サイズ(タグ表記):L

採寸表(平置き実寸)は写真から確認でき

ます!

素人採寸となりますので誤差については

ご容赦ください(>_<)

✳︎ブランド:f.c.r.b

✳︎カラー:ブラック 黒

写真にてご確認ください!

(※実際と多少異なる場合があります。)

✳︎商品の補足

[発送関連]

✳︎少しでもお安くご提供するために、圧縮して

お送りしております。

✳︎らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便へ

変更する場合があります。

[その他注意事項]

✳︎専用ページの作成はトラブル防止のため、

お断りしております!コメントでのやり取り

があった場合も、お手続きが完了された方を

優先してご案内します。

✳︎商品の状態に関しては、写真、商品説明欄に

記載しております。着用回数、購入時期など

はお答えできませんので、ご了承ください。

着画、写真の追加もお断りしております。

中古品、ヴィンテージ(vintage、

ビンテージ)にご理解のある方のみ、ご購入

をお願いいたします。

✳︎その他、注意事項についてはプロフィール欄

に記載しております。

ご購入前に必ずご確認くださいませ♪

当店では、古着を中心に春服、夏服、秋服、冬服

を取り揃えております!黒や白など、モノトーン系のアイテムに加え、きれいめ カジュアル フォーマル 大人可愛い トラッド プレッピー Y2K 透け感 シアー ショート丈 バギー 量産 韓国系 パーカー ワンピース セットアップ ピンク ピスタチオグリーン クリームイエローなどのアイテムや、体型隠しアイテムなどもあります◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡

MサイズやLサイズを中心に、小さいサイズから

大きいサイズまで取り揃えております(*´꒳`*)

【 #アパレルTSHOP】

↑ぜひご覧くださいませ(人୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤)

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

