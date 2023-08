カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し可)

季節感···秋、冬

○商品詳細

イタリアのブランドメーカーの

GIANNI MARIOLANO (ジャンニマリオ)

のレザージャケットです!

フード取り外し可能となってます!

○サイズ(平置き実寸)

表記 M

袖丈 :57

着丈 :63

身幅 :42

肩幅 :38

○状態

ポケット部分が多少擦れてますが、

その他は綺麗です。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

