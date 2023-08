メルトザレディのジャージセットのグレーです。

パーカー、スカート、ワンピースの3点セットのアイテムの

スカートとワンピースのみ出品です。

現在発売されているもので、1度のみ着用しました。

パーカーもご希望の方は、パーカーのみ4,5回使用で

使用感が少しあるのでそれでも構わない方は

コメントお願いいたします。

定価20900円

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド メルトザレディ 商品の状態 未使用に近い

