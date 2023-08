2022人気No.1の 【動作確認済み】Nintendo new 3dsLL メタリックブルー 携帯用ゲーム本体

★安心の整備済み!

届いたらすぐに遊べる状態です。

全ての動作確認済み◎

新品バッテリーに交換済み◎ (任天堂純正)

アルコール消毒済み◎

液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色も良好でございます。

また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です。

タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません。

画像の物全て丁寧に梱包させて頂き、発送させて頂きます。

【ご希望の方はオプション可能】

★必需品★

+400円 充電器

+400円 SDカード(セーブデータ保存に使用)

★ソフト★

+500円 とびだせどうぶつの森

+500円 大乱闘スマッシュブラザーズ

+500円 マリオメーカー

+500円 スーパーマリオブラザーズ2

あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さい(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

他にも別のカラーの3dsを出品してるのでもしよろしければご覧下さい!

→#正三角形3ds

#ds #任天堂 #ソフト #カセット #3DS

商品の情報 ブランド アーキレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

