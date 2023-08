ご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 ブランド サンタクルーズ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。SANTA CRUZ Meek OGSlasher Reissueスケートデッキスケートデッキ・ブランドの老舗のSANTA CRUZはグズマンやウィンコウスキー、レミラードなどのライダーを抱えさらにベテランではドレッセンやノックスが在籍します。SANTA CRUZ、いや、スケートグラフィックの代表的なアイコンといえばJIM PHILLIPSがクリエイトした“SCREAMING HAND(スクリーミングハンド)”が有名ですが、このKeith Meekの“OG Slasher”も代表的なグラフィックの1つです。約サイズ[inchi]10.1インチ×31.13インチ状態は新品未使用です。私的には綺麗ですが、自宅保管なので多少の小傷があるとお考え下さいませ。お客様によって大きな傷という思う方もいると思いますので、そういう方はご自身でご判断して頂きたいです神経質な方はご遠慮下さい。(追加写真は基本×どうしてもとの事は、出来るだけ撮るようにしますが、基本仕事上遅いのでご了承下さい)定価割れがほとんどなので(値段交渉×)H-street1999オールドスケートnewモデルストリートコンプリートウッドデッキコンプリートドックタウンスケートスケートデッキスケートボードサンタクルーズオールドスケートドックタウンエッチストリートエレメントジィーフレックストライバルサンタモニカヴェニススーサイダルテンデンシーズスーサイダルスケートスクリミーハンドSKATESK8SUCIDALTEDENSES SUCIDALSKATEDOGTOWNPOWELLelementC/SSANTACRUZインスタ映えレディースメンズ永原悠路※ご購入前はコメントとプロフィールのご確認をお願いします。※パンフレットはつきません

