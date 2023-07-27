65%OFF【送料無料】 leofoto BV-10 ビデオ雲台 その他

leofotoのビデオ雲台BV-10となります。
【新品未使用】SONY ソニー NP-FZ100 バッテリー 2個セット
機材整理のため出品いたします。
セコニックデジタルマスター L-758CINE 露出系
❤動画配信に最適❣初心者でも本格的なプロ並みの撮影OK♪❤撮影用リングライト
外観は非常に綺麗で、動きもスムーズです。
Manfrotto 190プロ カーボンファイバー三脚 4段
外への持ち出しは、４回ほどです。
instinct pro camera sling bag 7L カメラバッグ
商品の状態は、写真にてご確認ください。
ZOOM Q8n-4K 4Kハンディビデオカメラ ハンディカム 動作品
H7110A新品未開封 訳アリ コンボ スタビライザー
※底面に三脚取り付け時に出来る、緩み防止ネジの当たりが2カ所有ります。
ライカ Leica 12504 純正レンズフード GERMANY 超美品
機能には問題ありません。
NIMSLO 3D 35mm OPTI-LITE
Nikon WT-4 ワイヤレストランスミッター 送料無料
定価：33,000円
Canon EF28-70F2.8L USM 動作品 難あり
Teradek Bolt 500 3G-SDIセット(送信機x1 受信機x3)
■お送りする商品■
Canon EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
・BV-10
SONY 一眼カメラ用マイク ECM-B10 ほぼ未使用
・元箱
DA 35mm F2.8 MACRO LIMITED
・取扱説明書
シグマ 70mm F2.8 DG MACRO SONY Eマウント
MINOLTA CAMERA
SIGMA シグマ 10-20 ニコンF
ジッツォ(Légende)レジェンド - カメラバックパック新品
タイプ···雲台
Nikon AF-S 50F1.4G
SmallRig Sony FX30 / FX3用カメラケージ 4138
タカハシ Φ204鏡筒バンド+Mプレート MT-160／ε-160
leofoto BV-10 ビデオ雲台
HPRC2500
leofotoのビデオ雲台BV-10となります。機材整理のため出品いたします。外観は非常に綺麗で、動きもスムーズです。外への持ち出しは、４回ほどです。商品の状態は、写真にてご確認ください。※底面に三脚取り付け時に出来る、緩み防止ネジの当たりが2カ所有ります。機能には問題ありません。定価：33,000円■お送りする商品■・BV-10・元箱・取扱説明書タイプ···雲台