65%OFF【送料無料】 leofoto BV-10 ビデオ雲台 その他

leofotoのビデオ雲台BV-10となります。

【新品未使用】SONY ソニー NP-FZ100 バッテリー 2個セット

機材整理のため出品いたします。

セコニックデジタルマスター L-758CINE 露出系



❤動画配信に最適❣初心者でも本格的なプロ並みの撮影OK♪❤撮影用リングライト

外観は非常に綺麗で、動きもスムーズです。

Manfrotto 190プロ カーボンファイバー三脚 4段

外への持ち出しは、４回ほどです。

instinct pro camera sling bag 7L カメラバッグ

商品の状態は、写真にてご確認ください。

ZOOM Q8n-4K 4Kハンディビデオカメラ ハンディカム 動作品



H7110A新品未開封 訳アリ コンボ スタビライザー

※底面に三脚取り付け時に出来る、緩み防止ネジの当たりが2カ所有ります。

ライカ Leica 12504 純正レンズフード GERMANY 超美品

機能には問題ありません。

NIMSLO 3D 35mm OPTI-LITE



Nikon WT-4 ワイヤレストランスミッター 送料無料

定価：33,000円

Canon EF28-70F2.8L USM 動作品 難あり



Teradek Bolt 500 3G-SDIセット(送信機x1 受信機x3)

■お送りする商品■

Canon EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

・BV-10

SONY 一眼カメラ用マイク ECM-B10 ほぼ未使用

・元箱

DA 35mm F2.8 MACRO LIMITED

・取扱説明書

シグマ 70mm F2.8 DG MACRO SONY Eマウント



MINOLTA CAMERA



SIGMA シグマ 10-20 ニコンF



ジッツォ(Légende)レジェンド - カメラバックパック新品

タイプ···雲台

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

leofotoのビデオ雲台BV-10となります。機材整理のため出品いたします。外観は非常に綺麗で、動きもスムーズです。外への持ち出しは、４回ほどです。商品の状態は、写真にてご確認ください。※底面に三脚取り付け時に出来る、緩み防止ネジの当たりが2カ所有ります。機能には問題ありません。定価：33,000円■お送りする商品■・BV-10・元箱・取扱説明書タイプ···雲台

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Nikon AF-S 50F1.4GSmallRig Sony FX30 / FX3用カメラケージ 4138タカハシ Φ204鏡筒バンド+Mプレート MT-160／ε-160leofoto BV-10 ビデオ雲台HPRC2500