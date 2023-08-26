適切な価格 SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー その他

SONY DST-SHV1

（動作品）SONY WV-DR7 (DV/VHSダブルビデオデッキ)

地上・BS4K・110度CS4Kチューナー

タイムシフトハード



PS4 本体 プレイステーション4 CUH-2000A B01(500GB)

【付属品】

パナソニック・無線LANアダプター／DY-WL10 ＋ 延長用USBケーブル

・リモコン ※乾電池は抜いています。

【動作OK！！】 LD/CDプレイヤー Pioneer パイオニア CLD-R5

・HDMIケーブル(長さ2m)

ps3 本体 ソフト１３本付き

・取扱説明書

【1438曲】家庭用カラオケ ON STAGE オンステージ PK-RT1200



【ジャンク】SONY EVO9720



ニンテンドーゲームキューブコントローラ クリアスケルトン

一度開封しておりますが、テレビにチューナーが内蔵されていたため使用せず、自宅保管していました。

Rokid Air スターリーグレー



SONY BRAVIA KJ-65X9000F 65インチ 液晶テレビ

購入当初から、本体左上に色むらのような黒い筋がはいっています。(画像2枚目参照)

Nintendo Wii ブラック 本体 WiiSports Resortセット



KENWOOD 9V型 WVGAリアモニター LZ-900

購入時の段ボールに梱包し、発送致します。

BenQ ZOWIE XL2411K 24型ゲーミングモニター 5年保証付き



HDDレコーダー REC-ON HVT-4KBC2T [2TB /1番組録画

#ソニー

Apple TV 4k （第3世代）Ethernetモデル

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー【付属品】・リモコン ※乾電池は抜いています。・HDMIケーブル(長さ2m)・取扱説明書 一度開封しておりますが、テレビにチューナーが内蔵されていたため使用せず、自宅保管していました。購入当初から、本体左上に色むらのような黒い筋がはいっています。(画像2枚目参照)購入時の段ボールに梱包し、発送致します。#ソニー#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LEADER LV5700 HD-SDI/SD-SDI波形モニタ 正常動作OK【2台セット】VUZIX M400 Smart Glasses ビュージックスNintendo Switch Lite 任天堂スイッチグレー本体8ミリビデオテープ35個 30分60分120分