適切な価格 SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー その他

SONY DST-SHV1
（動作品）SONY WV-DR7 (DV/VHSダブルビデオデッキ)
地上・BS4K・110度CS4Kチューナー
タイムシフトハード
PS4 本体 プレイステーション4 CUH-2000A B01(500GB)
【付属品】
パナソニック・無線LANアダプター／DY-WL10 ＋ 延長用USBケーブル
・リモコン ※乾電池は抜いています。
【動作OK！！】 LD/CDプレイヤー Pioneer パイオニア CLD-R5
・HDMIケーブル(長さ2m)
ps3 本体 ソフト１３本付き
・取扱説明書
【1438曲】家庭用カラオケ ON STAGE オンステージ PK-RT1200
【ジャンク】SONY EVO9720
ニンテンドーゲームキューブコントローラ クリアスケルトン
一度開封しておりますが、テレビにチューナーが内蔵されていたため使用せず、自宅保管していました。
Rokid Air スターリーグレー
SONY BRAVIA KJ-65X9000F 65インチ 液晶テレビ
購入当初から、本体左上に色むらのような黒い筋がはいっています。(画像2枚目参照)
Nintendo Wii ブラック 本体 WiiSports Resortセット
KENWOOD 9V型 WVGAリアモニター LZ-900
購入時の段ボールに梱包し、発送致します。
BenQ ZOWIE XL2411K 24型ゲーミングモニター 5年保証付き
HDDレコーダー REC-ON HVT-4KBC2T [2TB /1番組録画
#ソニー
Apple TV 4k （第3世代）Ethernetモデル
#SONY
LEADER LV5700 HD-SDI/SD-SDI波形モニタ 正常動作OK
【2台セット】VUZIX M400 Smart Glasses ビュージックス
Nintendo Switch Lite 任天堂スイッチグレー本体
8ミリビデオテープ35個 30分60分120分
SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー【付属品】・リモコン ※乾電池は抜いています。・HDMIケーブル(長さ2m)・取扱説明書 一度開封しておりますが、テレビにチューナーが内蔵されていたため使用せず、自宅保管していました。購入当初から、本体左上に色むらのような黒い筋がはいっています。(画像2枚目参照)購入時の段ボールに梱包し、発送致します。#ソニー#SONY