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適切な価格 SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー その他

商品の説明

SONY DST-SHV1
（動作品）SONY WV-DR7 (DV/VHSダブルビデオデッキ)
地上・BS4K・110度CS4Kチューナー
タイムシフトハード

PS4 本体　プレイステーション4 CUH-2000A B01(500GB)
【付属品】
パナソニック・無線LANアダプター／DY-WL10 ＋ 延長用USBケーブル
・リモコン　※乾電池は抜いています。
【動作OK！！】　LD/CDプレイヤー　Pioneer　パイオニア　CLD-R5
・HDMIケーブル(長さ2m)
ps3 本体　ソフト１３本付き
・取扱説明書
【1438曲】家庭用カラオケ ON STAGE オンステージ PK-RT1200
　
【ジャンク】SONY EVO9720

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一度開封しておりますが、テレビにチューナーが内蔵されていたため使用せず、自宅保管していました。
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購入当初から、本体左上に色むらのような黒い筋がはいっています。(画像2枚目参照)
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購入時の段ボールに梱包し、発送致します。
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商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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8ミリビデオテープ35個　30分60分120分
SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー【付属品】・リモコン　※乾電池は抜いています。・HDMIケーブル(長さ2m)・取扱説明書　一度開封しておりますが、テレビにチューナーが内蔵されていたため使用せず、自宅保管していました。購入当初から、本体左上に色むらのような黒い筋がはいっています。(画像2枚目参照)購入時の段ボールに梱包し、発送致します。#ソニー#SONY

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ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

適切な価格 SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー その他

17分钟前

適切な価格 SONY DST-SHV1 地上・BS4K・110度CS4Kチューナー その他

¥17,900 ¥13,425

(税込) 送料込み
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1defcf6e3b0

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1defcf6e3b0
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