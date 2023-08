◇ご挨拶

ご覧頂きありがとうございます。

当店の商品はすべて真贋鑑定済みになりますのでご安心ください。

また、コメント・発送などできる限りスムーズなお取引を心がけております。

毎週新商品の入荷を行っておりますので、ぜひフォローよろしくお願い致します。

気になる点等ございましたら、お気軽にコメントください

◇ブランド:

GUCCI

◇コンディション:

ランクAB 目立たない程度の使用感はあります。

◇コンディション詳細:

外観にスレがわずかにあります。

外観に汚れシミがわずかにあります。

◇付属品:

◇サイズ(縦×幅×マチcm):

21 × 32 × 3

◇シリアルナンバー:

001 3306 213317

◇コンディションランクについて

ランクN 未使用品です。

ランクS 使用感のない新品同様品です。

ランクA 使用感の少ない美品です。

ランクAB 目立たない程度の使用感はあります。

ランクB 通常使用に伴うやや目立つ使用感があります。

ランクBC 目立つ傷や汚れなど強い使用感があります。

ランクC ジャンク品です。

※ランク判定は弊社独自のものです。

※付属品の状態は含みません。

◇購入元

当ショップの商品は全て下記市場で仕入れたものです。

弊社含めて複数回の鑑定を行っている真贋鑑定済みになりますのでご安心ください。

古物市場・ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

ブランドリユース・質屋等の二次流通店

◇注意事項

できる限り詳細な画像と文章で状態を説明しておりますが、中古品のため見落としなどある場合がありますのでご了承ください。

採寸については弊社にて計測しておりますので多少の誤差はご了承ください。

付属品については特別記載がない場合は本品のみとなります。

ご利用のモニタ・撮影環境により色合いなど実物と違って見えることがあります。

◇発送について

ご入金より、1~3日以内の発送を心がけております。

原則匿名配送で対応いたしますが、ゆうパック・ヤマト運輸など通常便での発送も可能です。

◇最後に

長文ご覧頂きありがとうございます。

皆様と良いお取引ができることを楽しみにしております。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

