ご覧頂きありがとうございます ^^

大人気ブランド『THE NORTH FACE』が新品の定価よりも60%〜80%程安く手に入ります❣️

しかも種類豊富です‼︎

#ダウンジャケット

#マウンテンパーカー

#パーカー

#パンツ等

品揃え超豊富です(>◡<)!!

しかも、中古品に抵抗のある人にも

新品未使用品をご用意しています

╰(*´︶`*)╯♡

ショップ紹介はこちら

↓↓↓↓↓↓

#もちもちshop

○THE NORTH FACE

ノースフェイス

マウンテンパーカー

HYVENT

フード取り外し可能

◯ size: メンズ M相当

着丈:68 cm

身幅:55 cm

肩幅 : 47 cm

袖丈 : 58 cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

◯ 色 :ブラック×ブルーパープル

◯ 状態: 目立った傷、汚れはなく

コンディションは良好で

まだまだお使いいただけます。

◯ 古着はすべてクリーニング済で、

一つ一つ大切に個包装しております。

当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。

安心してお買い求めください。

◯ 発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。

○その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

#ノースフェイス

#THE NORTH FACE

#マウンテンパーカー

#HYVENT

#ユニセックス

#アウトドア

#キャンプ

#もちもちshop

315

ご覧頂きありがとうございます ^^ 大人気ブランド『THE NORTH FACE』が新品の定価よりも60%〜80%程安く手に入ります❣️しかも種類豊富です‼︎#ダウンジャケット#マウンテンパーカー#パーカー#パンツ等品揃え超豊富です(>◡<)!!しかも、中古品に抵抗のある人にも新品未使用品をご用意しています╰(*´︶`*)╯♡ショップ紹介はこちら↓↓↓↓↓↓#もちもちshop○THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンパーカー HYVENT フード取り外し可能 ◯ size: メンズ M相当 着丈:68 cm身幅:55 cm肩幅 : 47 cm袖丈 : 58 cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◯ 色 :ブラック×ブルーパープル ◯ 状態: 目立った傷、汚れはなく コンディションは良好で まだまだお使いいただけます。 ◯ 古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ大切に個包装しております。 当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。 安心してお買い求めください。 ◯ 発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。○その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。#ノースフェイス#THE NORTH FACE#マウンテンパーカー#HYVENT#ユニセックス#アウトドア#キャンプ#もちもちshop315

