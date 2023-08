◆Sun Surf Special Edition

◆サイズ …L

【大体の平置き寸法】

肩幅...49㎝

身幅...55㎝

袖丈...50㎝(襟中央から)

着丈...71㎝

黄桜の河童画で有名な小島功とのコラボ作品のアロハシャツです。

サンサーフスペシャルエディションの中でも有名アーティストとコラボしたケオニオブハワイシリーズは通常モデルより生地や仕様を変え数量限定で製作されています。

サンサーフ専用のハンガーもお付けします。(ほんの少し紙が破れている箇所等あります、状態は写真をご確認下さい。)

※箱はありません

ほぼ未使用で美品ですが、used品となりますのでご理解いただける方にお願い致します。

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サンサーフ 商品の状態 未使用に近い

◆Sun Surf Special Edition KEONI OF HAWAII ケオニ オブ ハワイ 『河童っぱ』 小島功 SS36989-145◆サイズ …L【大体の平置き寸法】肩幅...49㎝身幅...55㎝袖丈...50㎝(襟中央から)着丈...71㎝黄桜の河童画で有名な小島功とのコラボ作品のアロハシャツです。サンサーフスペシャルエディションの中でも有名アーティストとコラボしたケオニオブハワイシリーズは通常モデルより生地や仕様を変え数量限定で製作されています。サンサーフ専用のハンガーもお付けします。(ほんの少し紙が破れている箇所等あります、状態は写真をご確認下さい。)※箱はありませんほぼ未使用で美品ですが、used品となりますのでご理解いただける方にお願い致します。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏

