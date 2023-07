BabyBjörn(ベビービョルン) 抱っこ紐 ベビーキャリア ONE KAI クラシックデニム 098051

BabyBjörn(ベビービョルン) 抱っこ紐 ベビーキャリア ONE KAI クラシックデニム 098051【詳細商品の詳細】○色 クラシックデニム○材質 本体外側/綿60% ポリエステル40%、本体内側/綿100%○ブランド ベビービョルン○ストラップタイプ 調節可能○お手入れ方法 手洗いのみ○最小推奨体重 3.5 キログラム[本体サイズ] ベルト幅 約6cm、ヒップサイズ約67~160cm成長に合わせて4通りの抱っこが可能。おんぶはスライド式で安心。

