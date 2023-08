やや傷や汚れはありますが、年代の割には美品かと思います。

サイズ:small-regular(Mサイズ相当)

着丈約77cm

身幅約51cm

肩幅約46cm

袖丈約62cm

素人採寸のためご容赦下さい。

ミリタリーフィールドジャケット

フィールドジャケット

ヴィンテージジャケット

us army

ミリタリー

vintage

m-65

m65

m51

m43

