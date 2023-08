金子麻貴さん

plan c プランシー ロングスカート



sacaiデニム異素材 BLACK

タグ付き

heliopole エリオポール カールマイヤーチンツ加工プリーツスカート日本製

試着のみ

THE NORTH FACE × HYKE アシンメトリー ロングスカート



anuans ギャザーボリュームロングスカート

リグリームのジャケット(タグ付き品)も出品しています!

【新品未使用】OBLI レオパードシフォンスカート



ピンクハウス エンブロイダリー刺繍レース綿ローンキャミワンピース☆紺

普段メーカーさんにより、ボトムスはSかXSサイズを着用しています。

noble フォギーシアーテントフレアスカート

(スカートはほぼS)

新品【¥24200の人気スカート】 BEARDSLEY ゴブランフレアスカート

こちらは、Sだと少しウエストがおちる感じがありましたのでXSの方が良さそうな感じでした。

新品タグ付き★ yori バックリボンキャミドレス ワンピース



RANDOM HEM FLARE SKIRT - BLACK

画像9

アートプリントサテンマーメイドスカート

生地に模様あり

melt the lady cherie tulle skirt セットアップ



homspun バルキーシーチングWポケットギャザースカート ホームスパン

画像10

ご相談用 リバティギャザースカート

ウエストにクリップハンガーによるシワあり。

レステラ フレアスカート 40サイズ

生地にプツッとした箇所。

フラワーパターンプリントスカート ブラック

光にあてると少し黒っぽい箇所。➝ 綺麗な商品に交換はしていただいています。

新品 今季 fennel ラップデザイン ジャンパースカート

縫製の少しあらい箇所。

un3d. アンスリード バルーンカットスカート



【未使用】ミラオーウェン ツイードマキシナロースカート



melt the lady リリータトゥースカート ロングスカート

生地にシワあり。

自由区 花柄フレアスカートM〜L

発送は、小さく畳み メルカリ便60の予定です。

インゲボルグ ピンクハウス ストレッチワンピース

折りジワの恐れがありますので、ご了承の上

LGB BARE TOP DRESS

よろしくお願いいたします。

【新品未使用】【定価19,800】Aquagirl ハイウエストスカート



Kooo様ご確認中



ナゴンスタンス スカート 36



確認用❗ピンクハウス❤️アニバーサリーケーキ柄スカートと羽織

*ボリュームたっぷりのニットスカートが登場!

【期間限定販売】新品同様♡chloe クロエ チュール スカート 黒



マイストラーダ シャーリングボイルスカート ブラック セルフォード ノーブル 黒

ウエストにはタックを大きめに入れることでシンプルだけどデザイン性のあるスカートに。

プリーツプリーズ 水彩ペイント柄 レア イッセイミヤケ

ポリエステル素材なのでホームクリーニングが可能なところも魅力的。

ジェイク様専用 FENDI♡FILAコラボ♡可愛いスポーティーなタイトスカート

Tシャツやノースリーブと合わせてカジュアルにもお使いいただけます◎

ふじあみさんなぐもふうかさん着用 ルシェルブルー スリットスカート



ノエラ noela セットアップ ニット×花柄チュールスカートセット

※手洗いは水温30℃以下で裏返して 洗ってください。

専用!グレースコンチネンタル美品ロングスカート

※生地の特性上、アクセサリーや爪での引っ掛けによる糸の飛び出しにご注意下さい。

ノンノンドール、ムッシュ榊★オシャレなロングフレアハギスカート★

※つまみ洗い・もみ洗い禁止

クラネ ワイドパンツ L ネイビー

※中性洗剤、おしゃれ着用使用(洗濯ネット使用)

ほぼ未使用‼️ ダイアン ロングスカート ハート赤 サイズ6

※形を整えて干し伸縮した場合は手又はアイロンで整形。

オニールスカート 巻きスカート



ブルーレーベル・クレストブリッジ2way着用

アイロン使用の際は当て布を使用

【一点物!!】着物リメイク 涼しげでお洒落♪ギャザースカート ハンドメイド



ドゥロワースカート

XSサイズ

【23SS/一度着用/30,800円】YLÈVEスカート



akiki アキキ 日本製 ミモレ丈 ナイロン風 ボリューム フレア スカート

着丈 85cm

タグ付き 未使用 regleam ボリュームニットスカート リグリーム スカート

ウエスト 59cm 伸びます

【新品未使用品】ジャスグリッティー♡アシメマーメイドスカート



【美品】Tiara バイカラーステッチタイトスカート

gypsohil plage バンヤードストーム カリテ

FURFUR ロングスカート ドット柄

トゥモローランド アローズ FRAY I.D マカフィー

プラージュ Plage タイプライター マキシ スカート ブラック

アダムエロペ BEAUTY&YOUTH Mila owen IENA OHGA マイストラーダ birthdaybash TREFLE+1 Howdy ルシェルブルー Bluelea Heve Cen.

rim.ark Leather like tiered SK 36



【plage 2020aw】ダブルクロスタイトスカート 36



tulle long skirt / acka

カラー...ホワイト

Herlipto Lily Satin Volume Skirt

柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 未使用に近い

金子麻貴さんタグ付き 試着のみリグリームのジャケット(タグ付き品)も出品しています!普段メーカーさんにより、ボトムスはSかXSサイズを着用しています。(スカートはほぼS)こちらは、Sだと少しウエストがおちる感じがありましたのでXSの方が良さそうな感じでした。画像9生地に模様あり画像10ウエストにクリップハンガーによるシワあり。生地にプツッとした箇所。光にあてると少し黒っぽい箇所。➝ 綺麗な商品に交換はしていただいています。縫製の少しあらい箇所。生地にシワあり。発送は、小さく畳み メルカリ便60の予定です。折りジワの恐れがありますので、ご了承の上よろしくお願いいたします。*ボリュームたっぷりのニットスカートが登場!ウエストにはタックを大きめに入れることでシンプルだけどデザイン性のあるスカートに。ポリエステル素材なのでホームクリーニングが可能なところも魅力的。Tシャツやノースリーブと合わせてカジュアルにもお使いいただけます◎※手洗いは水温30℃以下で裏返して 洗ってください。※生地の特性上、アクセサリーや爪での引っ掛けによる糸の飛び出しにご注意下さい。※つまみ洗い・もみ洗い禁止※中性洗剤、おしゃれ着用使用(洗濯ネット使用)※形を整えて干し伸縮した場合は手又はアイロンで整形。アイロン使用の際は当て布を使用XSサイズ着丈 85cmウエスト 59cm 伸びますgypsohil plage バンヤードストーム カリテ トゥモローランド アローズ FRAY I.D マカフィーアダムエロペ BEAUTY&YOUTH Mila owen IENA OHGA マイストラーダ birthdaybash TREFLE+1 Howdy ルシェルブルー Bluelea Heve Cen.カラー...ホワイト柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 未使用に近い

mystrada スカートNO.S PROJECT シルフィード・スカート ナイトネイビー菊池京子K.K SHOPソニードーロ/セミマーメイドスカート【¥16,500】2022新作超人気春花柄森女風女性出勤適用春ロング丈スカートデニム素材綿4ymスタニングルアー★シアースカートルーニィ LOUNIE 花柄プリントフレアスカート 40サイズこのりん様専用 野沢由香さんWERTHY 完売バルーンスカート M美品 sacai プリーツスカートAMERI スカート レディースFエムズグレイシー チェックスカート 40