■未使用 THE ONENESS ワンネス ( kiryuyrik × SUGIZO ) 新品 保管品 値札付37万4,000円 SGZ Costume Hemp Flare Napoleon Jacket 日本製 送料無料 格安‼️

■ X の YOSHIKI ヨシキ SUGIZO スギゾー ラルクの HYDE ハイド Gackt ガクトをはじめ芸能人やミュージシャンの衣装にされる kiryuyrikによるSUGIZO専用ライン

こちらはSUGIZOのステージ衣装としてデザインされた受注生産のみの高額モデルで現在はSOLDOUTとして受注終了の絶版品(2022年モデル)

kiryuyrik定番の蝶を高級スワロフスキーでの装飾により37万4千円という他ラインナップに比べても特別な価格

SUGIZO衣装定番のナポレオン仕様

安心信頼の日本製

公式サイトに詳細あるので検索してご確認下さい(最後の2枚画像は公式サイト参照画像)

特別な受注モデル絶版品を格安出品しますので、高額過ぎて諦めていたファンの方やkiryuyrikを好む ヴィジュアル ロック系にお薦め

■SIZE SGZ(本体表記)SGZ+3迄のサイズ展開なのでS相当。以下公式サイト表示数値参照下さい

■着丈約97cm 肩幅約41.5cm 身幅約(脇の下部分)48cm 袖丈約65cm (当方主観平置き採寸の為若干の誤差はご了承の上お願いします)

■前所有者から未使用保管品と伺い入手しております

値札付きで目立つものは感じませんが袖にシワがあり白で襟や袖口に人によっては感じるが感じないか程の微小な色感もあるので(未使用近い)枠で出品します(前所有者いわく室内での試着によるものと申請)

未使用と思われる高額品が格安ならと思われると方にはお薦めですが、安価さより確証ある新品を希望される方には趣向や判断が異なる場合があります

後にご自身の主観で新品と感じないと申されても対応致しかねるので(未使用近い)枠で出品の保管品をご了承の上、サイトで安価に取引する場の趣向に常識的なご理解のある方でお願いします

#arise多数出品中 ←出品一覧是非ご覧下さい

#kiryuyrik

#キリュウキリュウ

#yoshiki

#ヨシキ

#oneness

#ワンネス

#sugizo

#スギゾー

#hyde

#ハイド

#ロック系

#ヴィジュアル系

商品の情報 商品のサイズ S ブランド キリュウキリュウ 商品の状態 未使用に近い

