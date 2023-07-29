お知らせ ログイン 会員登録 出品
注目ショップ・ブランドのギフト DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

以前、Des Presで購入しました。
極美品✨COACH ショルダーバッグ ターンロック ブラック ゴールド金具
斜め掛けできるバッグでカラーは黒です。
【美品】ヒロフ 2way ショルダーハンドバッグ グリーン
39,000円くらいで購入しました。
are studio ディスクバッグ
使いやすく、気品がありエレガントです。
希少ブルー　ジャンニ、ヴェルサーチバッグ
斜めかけをしてよく使っていたので裏面が擦れています。
新品未開封♡ アニエスベー agnes b. ショルダーバッグ レザー

こっぴー様専用　ayako バッグ　ポタリ　パープル
斜めかけの紐は取り外し出来ますのでクラッチバックとしても使用出来ます。
LOUIS VUITTON　ルイヴィトン バスティーユ　ダミエ　ショルダーバッグ

【美品】高級感　FURLA フルラ ショルダーバッグ　レザー　パイソン　タッセル
●サイズ：
ANTEPRIMA ワイヤー バッグ アンテプリマ ショルダー スタンダード 青
H:縦幅 17.5cm
セリーヌ・CELINEトリオンフキャンバス ラウンドポシェット
W:横幅 32cm
BALON様専用VASIC city
D:マチ 1cm
新品未使用 Telfar テルファー スモール ショッピングバッグ シルバー S
●素材:ハラコ素材、本革
グッチ レザー ショルダーバッグ シェリーライン タッセル ブラウン
金具:ピンクゴールド
【美品】 LOEWE パズルバッグ ミニ　カーキグリーン
ハンドル紐:52cm
ヴァレンティノ　ロックスダッズ ショルダーバッグ レザー ピンクベージュ
内側ポケット:1つ
CELINE セリーヌ　マカダム　ショルダーバッグ
●その他、注意事項：
つる様【美品】プラダ ナイロン ショルダーバッグ メッセンジャー 三角ロゴ
傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
ファミリア　ファミリアショー　ポシェット　ネイビー

専用ページ　PRADA プラダ ♡ レザー ショルダーバッグ
どうぞ、宜しくお願いいたします。

ルイ・ヴィトン黒LOUIS VUITTONマルチカラー廃盤ショルダーバッグ限定

商品の情報

ブランドデプレ
商品の状態やや傷や汚れあり

【美品】セリーヌ　ショルダーバッグ　ガンチーニ　ロゴ型押し　マカダム柄　PVC

美品 マルベリー ショルダーバッグ A4可 ゴールド金具 フラップ ブラック

アニヤハインドマーチ ショルダーバッグ アイボリー系 スマイリー

新品未使用　イルビゾンテ　イタリア製　本革　レザー　バッグ　月型
以前、Des Presで購入しました。斜め掛けできるバッグでカラーは黒です。39,000円くらいで購入しました。使いやすく、気品がありエレガントです。斜めかけをしてよく使っていたので裏面が擦れています。斜めかけの紐は取り外し出来ますのでクラッチバックとしても使用出来ます。●サイズ：H:縦幅 17.5cmW:横幅 32cmD:マチ 1cm●素材:ハラコ素材、本革金具:ピンクゴールドハンドル紐:52cm内側ポケット:1つ●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。どうぞ、宜しくお願いいたします。

商品の情報

ブランドデプレ
商品の状態やや傷や汚れあり

注目ショップ・ブランドのギフト DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダーバッグ

26分钟前

注目ショップ・ブランドのギフト DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダーバッグ

¥13,500 ¥11,475

(税込) 送料込み
10
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

7d0291

 335

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

7d0291
注目ショップ・ブランドのギフト DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダーバッグ 注目ショップ・ブランドのギフト DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダーバッグ

品質のいい DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダー

品質のいい DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダー


ハラコ ショルダーバッグ】斜めがけ 本革 ショルダーバッグ コンパクト

ハラコ ショルダーバッグ】斜めがけ 本革 ショルダーバッグ コンパクト


2022新発 プラダ ハラコ素材 ゼブラ柄バッグ 雑誌掲載 レア商品

2022新発 プラダ ハラコ素材 ゼブラ柄バッグ 雑誌掲載 レア商品


ハラコ ショルダーバッグ】斜めがけ 本革 ショルダーバッグ コンパクト

ハラコ ショルダーバッグ】斜めがけ 本革 ショルダーバッグ コンパクト


ハラコ素材一覧｜artigiano

ハラコ素材一覧｜artigiano


ハラコ ショルダーバッグ】斜めがけ 本革 ショルダーバッグ コンパクト

ハラコ ショルダーバッグ】斜めがけ 本革 ショルダーバッグ コンパクト


ハラコ素材一覧｜artigiano

ハラコ素材一覧｜artigiano

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 注目ショップ・ブランドのギフト DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダーバッグ
© www.inba.net, Inc.