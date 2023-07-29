注目ショップ・ブランドのギフト DesPresハラコ素材の上質な斜め掛けバッグ ショルダーバッグ

以前、Des Presで購入しました。

極美品✨COACH ショルダーバッグ ターンロック ブラック ゴールド金具

斜め掛けできるバッグでカラーは黒です。

【美品】ヒロフ 2way ショルダーハンドバッグ グリーン

39,000円くらいで購入しました。

are studio ディスクバッグ

使いやすく、気品がありエレガントです。

希少ブルー ジャンニ、ヴェルサーチバッグ

斜めかけをしてよく使っていたので裏面が擦れています。

新品未開封♡ アニエスベー agnes b. ショルダーバッグ レザー



こっぴー様専用 ayako バッグ ポタリ パープル

斜めかけの紐は取り外し出来ますのでクラッチバックとしても使用出来ます。

LOUIS VUITTON ルイヴィトン バスティーユ ダミエ ショルダーバッグ



【美品】高級感 FURLA フルラ ショルダーバッグ レザー パイソン タッセル

●サイズ：

ANTEPRIMA ワイヤー バッグ アンテプリマ ショルダー スタンダード 青

H:縦幅 17.5cm

セリーヌ・CELINEトリオンフキャンバス ラウンドポシェット

W:横幅 32cm

BALON様専用VASIC city

D:マチ 1cm

新品未使用 Telfar テルファー スモール ショッピングバッグ シルバー S

●素材:ハラコ素材、本革

グッチ レザー ショルダーバッグ シェリーライン タッセル ブラウン

金具:ピンクゴールド

【美品】 LOEWE パズルバッグ ミニ カーキグリーン

ハンドル紐:52cm

ヴァレンティノ ロックスダッズ ショルダーバッグ レザー ピンクベージュ

内側ポケット:1つ

CELINE セリーヌ マカダム ショルダーバッグ

●その他、注意事項：

つる様【美品】プラダ ナイロン ショルダーバッグ メッセンジャー 三角ロゴ

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

ファミリア ファミリアショー ポシェット ネイビー



専用ページ PRADA プラダ ♡ レザー ショルダーバッグ

どうぞ、宜しくお願いいたします。

商品の情報 ブランド デプレ 商品の状態 やや傷や汚れあり

以前、Des Presで購入しました。斜め掛けできるバッグでカラーは黒です。39,000円くらいで購入しました。使いやすく、気品がありエレガントです。斜めかけをしてよく使っていたので裏面が擦れています。斜めかけの紐は取り外し出来ますのでクラッチバックとしても使用出来ます。●サイズ：H:縦幅 17.5cmW:横幅 32cmD:マチ 1cm●素材:ハラコ素材、本革金具:ピンクゴールドハンドル紐:52cm内側ポケット:1つ●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。どうぞ、宜しくお願いいたします。

商品の情報 ブランド デプレ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ルイ・ヴィトン黒LOUIS VUITTONマルチカラー廃盤ショルダーバッグ限定【美品】セリーヌ ショルダーバッグ ガンチーニ ロゴ型押し マカダム柄 PVC美品 マルベリー ショルダーバッグ A4可 ゴールド金具 フラップ ブラックアニヤハインドマーチ ショルダーバッグ アイボリー系 スマイリー新品未使用 イルビゾンテ イタリア製 本革 レザー バッグ 月型