●アイテム

TOMORROWLAND❎LoroPiana シアサッカーストライプスーツ



SHIPS

春夏秋

●詳細

ウール100

●サイズ表記

50

XL 相当

●ジャケット

肩幅 : 44cm

身幅 : 53cm

袖丈 : 58cm

着丈 : 72cm

●パンツ

ウエスト幅:46cm

股上:26cm

股下:67cm

わたり幅:34cm

裾幅:18cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

●素材

表地:

裏地:

●状態

未使用に近い商品になります。

詳しいご状態はお写真の方でご確認宜しくお願いします。

●カラー

ネイビー 紺

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

●購入元

イージーオーダー作成の上下スーツ

大手リサイクルショップで購入しました。

●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。

●管理番号

2077-5885

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シップス 商品の状態 未使用に近い

