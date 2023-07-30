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経典 Royal 80's Navy ベンタイルスモック イギリス軍 Ventile フライトジャケット

商品の説明

80's〜 Royal Navy ventile smock ロイヤルネイビー イギリス軍 ベンタイル スモック
新品！！　MA-1 フライトジャケット　ブエナビスタ

US ARMY Leather MA-1 Jacket レザージャケット
サイズ/176/100
【USN♡】アメリカ軍 G-1フライトジャケット 1963〜68年 USA製
裄丈85身幅65着丈68
★UNUSEDアンユーズド L2-Bフライトジャケット ミリタリー size00
カラー/ネイビー
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状態/全体的にシミがあり、アタリが出ていて使用感がありますが、パーツ不備などは無く色落ちも少ない良好なコンディションです。
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バズリクソンズMA-1 ファースト スレンダー(BR13573)新品未使用

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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80's〜 Royal Navy ventile smock ロイヤルネイビー イギリス軍 ベンタイル スモックサイズ/176/100裄丈85身幅65着丈68カラー/ネイビー状態/全体的にシミがあり、アタリが出ていて使用感がありますが、パーツ不備などは無く色落ちも少ない良好なコンディションです。コンディションの悪い物が多いアイテムですが、状態も良くサイズも日本人の体型で着用しやすいサイズです。ベンタイルコットンは綿の糸を高密度で打ち込んだ生地で、耐久性があり防水性、防風性に優れています。GORE-TEXのような性能を持ちつつ経年劣化しないのが魅力です。この商品は基本的には売りたくないので値下げは基本しません。#けそのジャケット

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商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

経典 Royal 80's Navy ベンタイルスモック イギリス軍 Ventile フライトジャケット

10分钟前

経典 Royal 80's Navy ベンタイルスモック イギリス軍 Ventile フライトジャケット

¥261,600 ¥120,336

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b6240609657924

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b6240609657924
経典 Royal 80's Navy ベンタイルスモック イギリス軍 Ventile フライトジャケット 経典 Royal 80's Navy ベンタイルスモック イギリス軍 Ventile フライトジャケット

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