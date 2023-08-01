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新品 MLBブレーブス 【激レア☆US輸入90s】 メンズ2XL 両面刺繍スタジャン スタジャン

商品の説明

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【激レア☆US輸入90s】NFLベンガルス 両面刺繍スタジャン メンズXL
◆◆◆商品説明◆◆◆
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【サイズ】メンズ 2XL
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【詳細サイズ（素人採寸です）】
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肩幅：約63ｃｍ
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着丈：約67ｃｍ
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【ダメージ】
SKOOKUM／レザー スタジャン ファラオ襟 ブルゾン 36 スクーカム
汚れありますが、大きな傷のない良品です。
ストリートジャケット 黒

【新品未使用】ルイヴィトン×草間彌生 エンブロイダードフェイスバーシティブルゾン
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★この商品は古着です。
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★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。
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※必ず購入前に申請よろしくお願いします。
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商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

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商品のサイズ2XL(3L)
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

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14分钟前

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f4b60

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f4b60
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90's　MLB Atlanta Braves/アトランタ・ブレーブス STARTER スタジャン　USA製　221108

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