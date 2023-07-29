新規購入 NIKE ACG パッカブルジャケット アノラックパーカー ナイロンジャケット ナイロンジャケット

ナイキACGのパッカブルナイロンジャケットになります。
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サイズはMサイズですが大きめに作られてる為、普段Lサイズ着用の方も問題無く着れます。
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着丈は首元から裾まで73cm
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身幅は63cmになります。
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ベースの色は濃い紺色で他に黄色と紫色で構成されてます。
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明らかなダメージや汚れは無く状態は良いと思います。
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パッカブルなので小さく袋状に収納でき、カバンの中等に常に持ち歩くこともできます。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ナイキエィシージー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ナイキACGのパッカブルナイロンジャケットになります。サイズはMサイズですが大きめに作られてる為、普段Lサイズ着用の方も問題無く着れます。着丈は首元から裾まで73cm身幅は63cmになります。ベースの色は濃い紺色で他に黄色と紫色で構成されてます。明らかなダメージや汚れは無く状態は良いと思います。パッカブルなので小さく袋状に収納でき、カバンの中等に常に持ち歩くこともできます。#ナイキ#NIKE#ACG#80年代#80s#90年代#90s#ビンテージ#ヴィンテージSupreme シュプリーム STUSSY ステューシー X-LARGE エクストララージ NIKE ナイキ adidas アディダス subware サブウェア RECON リーコン DEVILOCK デビロック HECTIC ヘクティク masterpiece マスターピース ROCSTAR ロックスター NEXUS7 ネクサスセブン BOUNTYHUNTER バウンティハンター billionaireboysclub BBC ビリオネアボーイズクラブ FAT hectic ヘクティク Champion チャンピオン Carhartt カーハート COMME des GARCONS コムデギャルソン Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト NEIBORHOOD ネイバーフッド a bathing ape アベイシングエイプ wtaps ダブルタップス GOOD ENOUGH グットイナフ UNDERCOVER アンダーカバー kaws カウズ フィネス FINEESE エレクトリックコテージNIGO 裏原 藤原ヒロシ フラグメント Fragment
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ナイキエィシージー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし