ご覧頂き誠にありがとうございます。

ロンハーマンヴィンテージのめちゃめちゃフレアが効いたジーンズです。

状態良好。

レングスめっちゃ長いのでブーツやハイヒールの物と合わせるといいかも。

●SIZE

・全長 111

・ウエスト 40

・股上 28

・股下 90

・ワタリ幅 25

・裾幅 33

(平置きcmで測定しております。)

●COLOUR

・ターコイズ

●CONDITION

・B

【S】新品未使用

【A】美品

【B】目立った傷や汚れの無い良品

【C】少し傷や汚れあり

【D】目立った傷や汚れありのダメージ品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

