【期間限定お試し価格】 キヨ猫パーカー　メンズ パーカー

閲覧ありがとうございます。

キヨレトライブイベントのグッズです。

界隈下りしたので出品しております。

中身確認のため開封済みですが、

一度も着用しておりません。

元の袋に戻して保管しておりました。

素人保管のため神経質な方はご遠慮願います。

冬素材のパーカーなので、送料がかなりかかると思いますが送料込みの値段にしてます。

おまとめ買いされる方は少しばかりお値引きします。

また、値段交渉等お気軽にお申し付けください。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

