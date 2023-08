【在庫あり】 フリーホイーラーズ フランネルシャツ　ジェシー シャツ

ご覧くださりありがとうございます。

◆商品

フリーホイーラーズ フランネルシャツ ジェシー

◆カラー

レッド

◆サイズ ※単位はcm

肩幅45

身幅53

着丈75

袖丈62

※多少の誤差はご了承下さい。

タグもしっかり残っております!

チェックのデザインが素晴らしく雰囲気抜群です!

細身でスタイリッシュです!

よろしくお願いします。

※usedであるためご理解の程よろしくお願いします。

※商品確認は行っておりますが、素人につき見落とし等ありましたら申し訳ありません。

※ご入金は購入から24時間以内にお願い致します(以前の取引で2週間以上入金無くキャンセルされた事がありました為、ご理解の程お願い致します)。

☆my favorite brand☆

コリンボ

フリーホイーラーズ

リアルマッコイズ

タイムズマーケット

ブートレガーズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フリーホイーラーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

