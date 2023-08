レーシングホイールスタンド ハンコンスタンド ギアシフター用マウント セット

全国送料無料!!

(北海道、沖縄、離島への発送は別途送料が必要です。ご購入の際は事前にご連絡お願い致します。)

12時までのご購入、お支払いで即日発送!!

土日祝は配送業者次第です。

初期不良等、交換保証!

取り付け可能機種:

G25/G27 /G29/Driving Foce GT Racing Wheel Thrustmaster T500RS/T300RS/T150

ハンドルコントローラー設置用ベースフレーム

・折り畳み可能なコンパクトタイプ。

ステアリングとフットペダル、シフトレバーの3点が取り付けられる基本フレーム。

自宅で本格的なレース気分が味わえるベースフレームです。

・十分にスペースが取れない方でも大丈夫!折り畳んで動かせるので手軽に遊べます。

・ご自分のデスクや椅子の高さに合わせてステアリング・フットペダルの角度や高さを調整。

・快適なドライビングポジションにカスタマイズできます。111

レーシングホイールスタンド ハンコンスタンド ギアシフター用マウント セット全国送料無料!!(北海道、沖縄、離島への発送は別途送料が必要です。ご購入の際は事前にご連絡お願い致します。)12時までのご購入、お支払いで即日発送!!土日祝は配送業者次第です。初期不良等、交換保証!その他人気商品はこちらから⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇#趣味のMyST#MyST★Store取り付け可能機種:G25/G27 /G29/Driving Foce GT Racing Wheel Thrustmaster T500RS/T300RS/T150ハンドルコントローラー設置用ベースフレーム・折り畳み可能なコンパクトタイプ。ステアリングとフットペダル、シフトレバーの3点が取り付けられる基本フレーム。自宅で本格的なレース気分が味わえるベースフレームです。・十分にスペースが取れない方でも大丈夫!折り畳んで動かせるので手軽に遊べます。・ご自分のデスクや椅子の高さに合わせてステアリング・フットペダルの角度や高さを調整。・快適なドライビングポジションにカスタマイズできます。111

