数量限定セール vintage テック　コート トレンチコート

goffaで4万円で購入させていただいたコートになります。
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キコとか着る人に刺さる商品かなと思っております。
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古着
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|キココスタディノフ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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goffaで4万円で購入させていただいたコートになります。キコとか着る人に刺さる商品かなと思っております。若干汚れはありますが気にならない程度です。肩幅50cm袖丈60cm着丈100cm身幅57cmsunseadoubletkaikoauraleef-lagstuf-fphingerinshareefstudiousacnejiedalittlebignamachekomidorikawamartine roseourlegacycraig greendeladajohnlawrencesullivansullivankiko kostadinovALLEGEBLACK EYE PATCHDAIRIKUEYTYSGmbhKOZABUROKUDOSMAISON MARGIELAPALM ANGELSTELFARY/PROTTT_MSWcmmnaffixyuki hashimotooldpark sulvam stefan cookesunnei numbernineundercover rafsimonsengineered garmentsneedlesnepentessoloistrebuildbyneedlesold parkkapitalvisvimgucciSTONE ISLANDACGpradaDries Van NotenBED j.w. FORDHender Schemeneonsignblack meanssacaikolorRalph LaurenPatagoniacarharttchampionBarbourLACOSTEGAPL.L.BeanEDDIE BAUERE70s90sビンテージ古着
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|キココスタディノフ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり