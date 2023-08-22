競売 isamu様専用ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE PCパーツ

|ブランド
|エイスース
|商品の状態
|未使用に近い
|ブランド
|エイスース
|商品の状態
|未使用に近い
16分钟前
983174f26d
1381
ROG Strix GeForce RTX 3080 White OC Edition 10GB GDDR6X | Graphics
ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 搭載 トリプルファンモデル 10G ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING
ASUS_ROG Strix GeForce RTX 3080 v2 LHR ホワイト OCエディション ゲーミング グラフィックスカード (PCIe 4.0 10GB GDDR6X HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a Axial-tech ファンデザイン 2.9スロット
ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 搭載 トリプルファンモデル 10G ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE-V2」「ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2
ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 10GB GDDR6X | Graphics Cards
ASUS_ROG Strix GeForce RTX 3080 v2 LHR ホワイト OCエディション ゲーミング グラフィックスカード (PCIe 4.0 10GB GDDR6X HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a Axial-tech ファンデザイン 2.9スロット