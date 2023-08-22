競売 isamu様専用ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE PCパーツ

ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE

PCパーツ詰め合わせセット



グラフィックボード Inno3D GTX1660Ti 【中古品】

ASUS製 ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE の中古品になります。

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin E…

2022年1月頃購入し、数ヶ月間使用されました

MSI GEFORCE GTX 1080 AERO 8G OC



アースソフト PT3 + カードリーダー



NZXT CM-H71BW-01

付属品完備。動作確認済み。

ASUS DUAL-GTX1050TI-4G

状態は比較的綺麗です、ペット・タバコ環境でもありません。

nvidia GTX1080ti



3個セット ItoenWolf Pro HDD 8TB

ボード自体の動作に問題はなく、FF15ベンチも2週することを確認しております。

pcパーツ

VRAM温度を下げるため、サーマルパッドをサーマルライト社製の物に張替えておりますため分解痕があります。

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 未使用に近い

ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITEASUS製 ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE の中古品になります。2022年1月頃購入し、数ヶ月間使用されました付属品完備。動作確認済み。状態は比較的綺麗です、ペット・タバコ環境でもありません。ボード自体の動作に問題はなく、FF15ベンチも2週することを確認しております。VRAM温度を下げるため、サーマルパッドをサーマルライト社製の物に張替えておりますため分解痕があります。

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 未使用に近い

マグネット様専用 samsung SSD 870EVO 1TB 2個セット②rtx2080ti ジャンクintel BX8071513600KFともやまる様専用YAMAHA オーディオインターフェースAG06Thermaltake 1550W PC電源ユニット TITANIUM