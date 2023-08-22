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競売 isamu様専用ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE PCパーツ

商品の説明

ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE
PCパーツ詰め合わせセット

グラフィックボード Inno3D GTX1660Ti 【中古品】
ASUS製 ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE の中古品になります。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin E…
2022年1月頃購入し、数ヶ月間使用されました
MSI GEFORCE GTX 1080 AERO 8G OC

アースソフト PT3 + カードリーダー

NZXT CM-H71BW-01
付属品完備。動作確認済み。
ASUS DUAL-GTX1050TI-4G
状態は比較的綺麗です、ペット・タバコ環境でもありません。
nvidia GTX1080ti

3個セット　ItoenWolf Pro HDD 8TB
ボード自体の動作に問題はなく、FF15ベンチも2週することを確認しております。
pcパーツ
VRAM温度を下げるため、サーマルパッドをサーマルライト社製の物に張替えておりますため分解痕があります。

マグネット様専用　samsung SSD 870EVO 1TB 2個セット②

商品の情報

ブランドエイスース
商品の状態未使用に近い

rtx2080ti ジャンク

intel BX8071513600KF

ともやまる様専用

YAMAHA オーディオインターフェースAG06

Thermaltake 1550W PC電源ユニット TITANIUM
ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITEASUS製 ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE の中古品になります。2022年1月頃購入し、数ヶ月間使用されました付属品完備。動作確認済み。状態は比較的綺麗です、ペット・タバコ環境でもありません。ボード自体の動作に問題はなく、FF15ベンチも2週することを確認しております。VRAM温度を下げるため、サーマルパッドをサーマルライト社製の物に張替えておりますため分解痕があります。

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ブランドエイスース
商品の状態未使用に近い

競売 isamu様専用ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE PCパーツ

16分钟前

競売 isamu様専用ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE PCパーツ

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競売 isamu様専用ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE PCパーツ 競売 isamu様専用ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10GWHITE PCパーツ

ROG Strix GeForce RTX 3080 White OC Edition 10GB GDDR6X | Graphics

ROG Strix GeForce RTX 3080 White OC Edition 10GB GDDR6X | Graphics


ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 搭載 トリプルファンモデル 10G ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING

ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 搭載 トリプルファンモデル 10G ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING


ASUS_ROG Strix GeForce RTX 3080 v2 LHR ホワイト OCエディション ゲーミング グラフィックスカード (PCIe 4.0 10GB GDDR6X HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a Axial-tech ファンデザイン 2.9スロット

ASUS_ROG Strix GeForce RTX 3080 v2 LHR ホワイト OCエディション ゲーミング グラフィックスカード (PCIe 4.0 10GB GDDR6X HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a Axial-tech ファンデザイン 2.9スロット


ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 搭載 トリプルファンモデル 10G ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING

ASUS NVIDIA GeForce RTX 3080 搭載 トリプルファンモデル 10G ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING


ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE-V2」「ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2

ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE-V2」「ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2


ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 10GB GDDR6X | Graphics Cards

ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 10GB GDDR6X | Graphics Cards


ASUS_ROG Strix GeForce RTX 3080 v2 LHR ホワイト OCエディション ゲーミング グラフィックスカード (PCIe 4.0 10GB GDDR6X HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a Axial-tech ファンデザイン 2.9スロット

ASUS_ROG Strix GeForce RTX 3080 v2 LHR ホワイト OCエディション ゲーミング グラフィックスカード (PCIe 4.0 10GB GDDR6X HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a Axial-tech ファンデザイン 2.9スロット

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