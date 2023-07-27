大人気の NIKE JORDAN LUKA1 PF ナイキ ルカ1 28cm 値下げ価格 スニーカー

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商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ジョーダンブランド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ナイキ ジョーダン ルカ1購入しましたが怪我をしてしまい、リハビリの軽いシューティング30分で一度使用しました。目立った傷汚れはないかと思います。size 28.0箱あり気になる方はコメントしてください。#NBA #バスケ#ballaholic#バッシュ #NIKE#GTCUT#ジーティーカット#ルカ#ドンチッチ#LUKA
商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ジョーダンブランド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし