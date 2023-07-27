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大人気の NIKE JORDAN LUKA1 PF ナイキ ルカ1 28cm 値下げ価格 スニーカー

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ナイキ　ジョーダン　ルカ1
ナイキ sacai LD ワッフルサカイ サミット ホワイト25.5

★DIESEL★　ディーゼル　スニーカー【28cm】
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商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドジョーダンブランド
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ナイキ　ジョーダン　ルカ1購入しましたが怪我をしてしまい、リハビリの軽いシューティング30分で一度使用しました。目立った傷汚れはないかと思います。size 28.0箱あり気になる方はコメントしてください。#NBA #バスケ#ballaholic#バッシュ #NIKE#GTCUT#ジーティーカット#ルカ#ドンチッチ#LUKA

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドジョーダンブランド
商品の状態目立った傷や汚れなし

大人気の NIKE JORDAN LUKA1 PF ナイキ ルカ1 28cm 値下げ価格 スニーカー

45分钟前

大人気の NIKE JORDAN LUKA1 PF ナイキ ルカ1 28cm 値下げ価格 スニーカー

¥12,500 ¥10,625

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Jordan Luka 1

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