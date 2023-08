写真がお送りする商品です。

写真がお送りする商品です。古い希少カードの大量処分のまとめ売りで、美品 ~ 微傷程度の綺麗なカード107枚セットです。特に詳細な傷が気になるカードはお問い合わせ下さい。こちらはヤフオクにも同時出品していますので、ヤフオクで落札された場合はキャンセルになります。単品のばら売り希望の方は、必ず、希望金額を書いてお問い合わせ下さい。★ 注意!★ばら売りは、この写真のセット以外に、同じカードの在庫がある場合に単品販売可能になります。※ 少々傷あり希望の方は半額くらいになります。※ 希望する傷の状態を書いてお問い合わせ下さい。アーマルド δ デルタ種アブソルG LV.Xアクア団のサメハダーアクア団のシザリガーアクア団のライボルトアクア団のノクタスアクア団のトドゼルガアチャモ マクドナルド プロモアメモース イノムーイーブイウツボットウソッキーウインディエレブー exエレキブルエンペルトエムリットエンブオーエネコロロエルレイドエーフィエテボースエンペルトエアームドオノノクスオクタンオムスター δ デルタ種オーダイル δ デルタ種オオスバメオタチカイリューカイリキーカブトプス δ デルタ種カイロス δ デルタ種ガラガラガルーラカラナクシカメックスガーメイルカバルドン LV.Xカビゴンキノガッサキレイハナキマワリギラティナキュウコン δ デルタ種ギャロップキュレムギャラドス δ デルタ種キングドラギギギアル exキモリギギギアルキリキザンクロバット exクロバット δ デルタ種クチートグライオン LV.42グラエナ exクレイシアクレセリアケンタロスケッキングゴウカザルゴローニャコータスゴチルゼルサマヨールサーナイト LV.Xサクラビスザングース サザンドラサメハダー Meiji プロモシェイミ LV.Xジャローダ 003/053#jesuschrist0007★ 出品者情報をご覧下さい。★

