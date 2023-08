ナイキ ダンク ロー "ポルトガル ユーロ 2004"

商品管理No.P11-r5iMw4

ナイキ ダンク ロー "ポルトガル ユーロ 2004"25.0.cm希少サイズ⚠️冷やかしコメントいりません。⚠️即刻通報&ブロックします。付属品→箱、変え紐 「確実正規品」プロフィールの確認をよろしくお願いします。発売から時間が経過しており市場にはほとんど出回ることがない1足です。箱付属品付きのレディースサイズ且つ状態良好のものは今ではかなり珍しいかと思います。(状態について)写真でわかる部分は写真でご確認ください。全体的な使用感もあまり感じられずこれといったダメージもなく状態良好な1足になります。発売後の経年を考慮すると状態良く残っている方かと思います。ソールの硬化、ソールの割れ ありませんかかと減りなしインソールロゴも綺麗に残っています特筆すべき点として1点デッドストックのスニーカー等にはよく見られるものですがアッパーとミッドソール間に隙間あり(写真10参照)縫われているため、ソールが剥がれ落ちることはないかと思いますが、ご確認下さい。⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️デッドストック品となりますので着用は「自己責任」でお願いいたします。外見上着用が不可能である靴は基本的に出品はしておりません。しかし見えない部分、スニーカーの内部で劣化が進行している場合もございますので、その点はデットストック品としてご了承下さい。着用後の破損等に関しましては当方は一切の責任を負わないものとします。購入された時点で上記事項に同意したと判断いたします。中古スニーカーに理解のある方ヴィンテージ品に理解のある方のみご検討よろしくお願いします。⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️何かありましたらコメント欄よりご連絡下さい。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

