国内外の人気が集結 【最終値下げ】G-MS ジーエムズMSG-W350G-3AJF 腕時計(アナログ)

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商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

使用する機会が少ないため、出品します。バンドはモスグリーン、盤縁カラーがゴールドでシックなオトナ女子なイメージです。電波時計で日付も自動でセットされます。カシオHPより↓バンド素材には肌触りの良い樹脂を採用し、快適に着用できます。日常生活で活躍する、電波ソーラーや3針＋日付表示等、便利な機能を搭載。↑盤カラー···ゴールド人気シリーズ···CASIO Baby-G #G-MSバンド···樹脂・シリコンバンド、モスグリーンムーブメント···ソーラー式文字盤形···オクタゴン・八角形#時計 #ソーラーウォッチ #電波時計

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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