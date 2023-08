BUCK-TICK(バクチク) グッズ

・トレカ31枚

櫻井敦司 17枚

今井寿 4枚

星野英彦 4枚

樋口豊 3枚

ヤガミトール 3枚

岩田剛典

購入してすぐケースやクリアファイルなどにしまっておりますが、細かいスレなどはご了承ください。大きい傷や汚れがないかは検品済みです。

ミケチェキセット

バラ売りは1枚999円です。

ミュージシャン種別···グループ ロックバンド

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

