訳あり タトラス ベルボ03 ダウンジャケット

カラー···ブラック

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柄・デザイン···無地

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素材···ナイロン

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ジップ・ボタン···ジップアップ

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フード···フードあり（取外し可）

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襟···レギュラーカラー

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季節感···秋、冬

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サイズ感はL程度です。

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写真の通りシワがありますが傷などはございません

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当方170cm60kgでちょうど良いサイズ感です。

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付属品はハンガーのみとなります

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド タトラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し可）襟···レギュラーカラー季節感···秋、冬サイズ感はL程度です。写真の通りシワがありますが傷などはございません当方170cm60kgでちょうど良いサイズ感です。付属品はハンガーのみとなります即購入⭕️タトラスTATRASNORTHFaceカナダグーストラップスターtrapstarNIKEダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タトラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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