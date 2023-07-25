ずっと気になってた レディース Longines ウォッチ ロンジン　自動巻き フラッグシップ 腕時計(アナログ)

ロンジンのレディース腕時計です。

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新品未使用です。

ハリーウィンストンアベニューベルトセット

シンガポールで購入した、正規品です。

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型番は、L4.274.3.22.7です。

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本体、LONGINES化粧箱、ロンジン説明書、国際保証書をお送りします。

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送料手数料ありますので、お値引き交渉はご遠慮下さい。

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高額なお取引きとなりますので、コメントからお願いします。

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よろしくお願い致します。

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以下、公式サイトからの引用です。

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ケース

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形 : ラウンド

【海外定価約57000円】CITIZEN/展示品特価/シチズン/レディース腕時計

素材 : ステンレススティール＆イエロー PVD

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ガラス : スクラッチレジスタント サファイヤクリスタル、下面に複層無反射コーティング

オメガ コンステレーション123.15.24.60.05.003

ケースバック : サファイヤクリスタル付きシースルーケースバック

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サイズ : Ø 26.00 mm

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防水 : 3気圧防水

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カラー : マットホワイト

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インデックス : アプライド インデックス

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針 : ギルトの針

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ムーブメント＆機能

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ムーブメントタイプ : 自動巻

★新品同様 ブルガリ B-zero1 ビーゼロワン

キャリバー : L595/592

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キャリバー : 自動巻きメカニカルムーブメント、28,800振動/時、パワーリザーブ40時間

●CITIZEN● シチズン エコドライブ Kii

機能 : 時、分、秒、デイト表示

【希少】カルティエ サントス 90年代 保証書

クロノグラフ : いいえ

ジャンク品 RADO レディース腕時計 不動 動作未確認

ブレスレット

正規品【新品電池】YvessaintLaurent 5421/動作良好 美品

素材 : ステンレススティール＆イエロー PVD

★動作抜群★ティファニー ローマン クラシック レディース腕時計WW1877

バックル : トリプルセーフティ フォールディングクラスプ、プッシュボタン式開閉機構

商品の情報 ブランド ロンジン 商品の状態 新品、未使用

ロンジンのレディース腕時計です。新品未使用です。シンガポールで購入した、正規品です。型番は、L4.274.3.22.7です。本体、LONGINES化粧箱、ロンジン説明書、国際保証書をお送りします。送料手数料ありますので、お値引き交渉はご遠慮下さい。高額なお取引きとなりますので、コメントからお願いします。よろしくお願い致します。以下、公式サイトからの引用です。ケース形 : ラウンド素材 : ステンレススティール＆イエロー PVDガラス : スクラッチレジスタント サファイヤクリスタル、下面に複層無反射コーティングケースバック : サファイヤクリスタル付きシースルーケースバックサイズ : Ø 26.00 mm防水 : 3気圧防水ブレスレットカラー : マットホワイトインデックス : アプライド インデックス針 : ギルトの針ムーブメント＆機能ムーブメントタイプ : 自動巻キャリバー : L595/592キャリバー : 自動巻きメカニカルムーブメント、28,800振動/時、パワーリザーブ40時間機能 : 時、分、秒、デイト表示クロノグラフ : いいえブレスレット素材 : ステンレススティール＆イエロー PVDバックル : トリプルセーフティ フォールディングクラスプ、プッシュボタン式開閉機構

商品の情報 ブランド ロンジン 商品の状態 新品、未使用

極美品【稼働品】SEIKO セイコーエクセリーヌ 1F21 ホワイト ダイヤ2Pロンジン レディース 腕時計