【正規取扱店】 GUCCI GG case cosmetic supreme ウエストポーチ

GUCCIのクラッチバッグ。2017年の冬に購入しました。

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写真のとおり、保管にも気を遣って￼おりましたので、かなりの美品です。

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中古品である事をわかっていただき、大切に使っていただけたら嬉しいです。

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縦幅 20cm

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横幅 25.5cm

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マチ 5cm

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●付属品：

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箱と内袋をお付けします。

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本日のみこの価格で販売いたします！

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商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GUCCIのクラッチバッグ。2017年の冬に購入しました。写真のとおり、保管にも気を遣って￼おりましたので、かなりの美品です。金欠のため、泣く泣く出品します。中古品である事をわかっていただき、大切に使っていただけたら嬉しいです。●サイズ縦幅 20cm横幅 25.5cmマチ 5cm●付属品：箱と内袋をお付けします。本日のみこの価格で販売いたします！グッチ GUCCI クラッチバッグ ポーチ メンズ ファッション

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】Supreme Waist Bag 21ss Black ウエストバッグオールドCOACHウエストポーチGUCCI オブザグリッド ベルトバッグバレンシアガBALENCIAGA GYM WEAR EXPLORER 新品未使用