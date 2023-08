ナイキ ACG エアマーダ です。

NIKEのオンラインでは既に完売しています。

ACGの名作復刻シリーズです。

フルブラックのカラーは復刻ならではのカラーリングで、発売後すぐに完売した希少なカラーです。

海外からの購入のため、黒タグはありません。

カラー ブラック

サイズ 26cm

状態 新品未使用

以下ブランドサイトより

アップダウンの激しいトレイルも、このシューズなら大丈夫。 90年代の定番ACGギアをイメージした頑丈なアウトソールと丈夫な素材が、クラシックなアウトドアスタイルと現代的な冒険スタイルを融合。 ナイキ エア マーダは、どんな状況にも対応するデザインです。

オレゴン州でデザインし、性能は実証済み。 広大な自然と気候からインスピレーションを受けたスタイルと機能性。

ヒールに内蔵されたAirクッショニングが、快適な足取りを実現。

岩場を跳び回るときも、スロットキャニオンをよじ登るときも、 アウトソールの大きなラグがさまざまな路面でトラクションを発揮します。

耐久性に優れたレザーやネオプレン風のアンダーレイなど、丈夫な素材が冒険をサポート。 粘着性のあるラバーのトゥキャップで、さらに機能性を強化。

手袋をしたままでもつかみやすい丸紐タイプのシューレースや、着脱時やパックに留めるときに便利なプルタブなど、細部にこだわったデザイン。

カラー···ブラック

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

柄・デザイン···無地

ナイキ

Nike

NIKE

acg

ナイキacg

エアマックス

エアマックス90

エアマックス93

エアマックス95

エアマックス97

エアマックスワン

エアマックス1

ダンク

ダンクロー

ダンクハイ

エアフォース1

エアフォース

エアナス

リバデルチ

エアマーダ

ジョーダンレトロ

エアジョーダン

エアマックス2017

エアモック

マウンテンフライ

エアモアブ

ローケート

エアハラチ

ペガサストレイル

ビンテージ

デットストック

トレッキング

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ACG エアマーダ です。NIKEのオンラインでは既に完売しています。ACGの名作復刻シリーズです。フルブラックのカラーは復刻ならではのカラーリングで、発売後すぐに完売した希少なカラーです。海外からの購入のため、黒タグはありません。カラー ブラックサイズ 26cm状態 新品未使用以下ブランドサイトよりアップダウンの激しいトレイルも、このシューズなら大丈夫。 90年代の定番ACGギアをイメージした頑丈なアウトソールと丈夫な素材が、クラシックなアウトドアスタイルと現代的な冒険スタイルを融合。 ナイキ エア マーダは、どんな状況にも対応するデザインです。オレゴン州でデザインし、性能は実証済み。 広大な自然と気候からインスピレーションを受けたスタイルと機能性。ヒールに内蔵されたAirクッショニングが、快適な足取りを実現。岩場を跳び回るときも、スロットキャニオンをよじ登るときも、 アウトソールの大きなラグがさまざまな路面でトラクションを発揮します。耐久性に優れたレザーやネオプレン風のアンダーレイなど、丈夫な素材が冒険をサポート。 粘着性のあるラバーのトゥキャップで、さらに機能性を強化。手袋をしたままでもつかみやすい丸紐タイプのシューレースや、着脱時やパックに留めるときに便利なプルタブなど、細部にこだわったデザイン。カラー···ブラックスニーカー型···ローカット履き口···紐柄・デザイン···無地ナイキNikeNIKEacgナイキacgエアマックスエアマックス90エアマックス93エアマックス95エアマックス97エアマックスワンエアマックス1ダンクダンクローダンクハイエアフォース1 エアフォースエアナスリバデルチエアマーダジョーダンレトロエアジョーダンエアマックス2017エアモックマウンテンフライエアモアブローケートエアハラチペガサストレイルビンテージデットストックトレッキング

