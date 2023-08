TUMI AlPHA 3 シリーズです ランドセル

【新品未使用正規品】

◆ 商品名:TUMI AlPHA 3 シリーズです ランドセル

◆ スタイル番号:2603578D3

◆ 参考価格:65,700円

◆ 素材:FXTバリスティックナイロン/レザー

◆ Size:約43cm × 縦:約30.5cm × マチ:約20.5cm

◆ 外装:ファスナー開閉によるメインコンパートメント

ファスナー開閉による保護パッド付PC用コンパートメント(最大15インチ)

フロントのU字型ファスナーポケット

フロントのファスナーポケット(マチ付き)

サイドのファスナーポケット×2(うち一つには防水加工を施しています。)

保護パッドがついたバックパックストラップ

レザーアクセントのトップ・キャリーハンドル

アド・ア・バッグ・スリーブ

◆ 内装:保護パッド付タブレット用ポケット

オープンポケット×2

書類用ポケット×1

ファスナーポケット

メディアポケット×3

カードポケット×3

ペンループ×2

キーリーシュ

ご注意点

正真正銘のアメリカ•アウトレット直売店にて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。

(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)

全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください⑅◡̈*

発送時間:24時間以内✨

即購入OK☺︎

必ずプロフィールをご確認下さい

ご了承いただけましたらご購入お願い致します。

専用ページ,割引あります。

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 新品、未使用

