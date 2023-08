90年代のアメリカ製のリバースウィーブになります。

【日本未販売】【試着のみ美品】Tender Co スウェット インディゴ

全体的に綺麗なのですが襟に少しダメージのある箇所があります(写真6枚目)

horizon supply BMTH 10th クルーネック bring me

袖や裾のリブ周りはダメージはありません。

SEE SEE 23SS "BIG MAX LS TEE" Black

よろしくお願いします。

juninagawa beams moore コラボスウェット



ヴィンテージ チャンピオン スウェット L

サイズ表記XL

キャプテンサンタ ネイビー

身幅約56着丈約69

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90年代のアメリカ製のリバースウィーブになります。全体的に綺麗なのですが襟に少しダメージのある箇所があります(写真6枚目)袖や裾のリブ周りはダメージはありません。よろしくお願いします。サイズ表記XL身幅約56着丈約69

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Windandsea Crew nek &SweatptWTAPS フリーススウェット CRUCIBLE CREWNECK FLEECEkeboz FREAK's Store コラボスウェットWhite snake vintage スウェットStussyステューシースウェットトレーナーメンズ長袖ブラック黒mストリート古着新品未使用visvim / JUMBO SWEAT L/S (STAMP)00s STUSSY ボーダースウェット Sロゴ XLサイズ ヴィンテージFTP HOODED BEAR CREWNECK size L