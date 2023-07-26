正規品販売！ ジャグラー温冷蔵庫 キャラクターグッズ

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

インテリアに、ジャグラーお好きな方に。車内でも使えます希少価値あり☆非売品です。あったかいのも冷たいのも保存できます☆家庭用AC100Vの他に車のシガレットライターでも使用可能■電源：DC12V/AC100V（50/60Hz）■消費電力：AC最大：82W/DC最大：60W■寸法：H310×W210×D250mm■容量：5.6リットル（350ml缶8本収納）■出力：AC：70W/DC：45W■冷却能力：周囲温度より-20℃～25℃■加熱能力：+65℃まで（設定値サーモスタット）冷蔵庫スロットパチンコアイムジャグラーマイジャグラーゴーゴージャグラージャグラーガールズハッピージャグラーピエロハイエナバケプレミア高設定ジャグ連単発等価ジャンバリゾロ目中段チェリーチェリー重複リーチ目ピエロ挟み生入り車内アクセサリー

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