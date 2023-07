アイカツ!TOP OF WORKS

~特盛いちごパフェBOX~

パラパラと捲った程度ですので状態はキレイだと思いますが、スレ傷、外箱には凹みが見受けられる箇所もありますので、神経質な方の購入はご遠慮下さい。

重みで下の台紙が凹んでおり、そのまま保管しておりましたので、全体的に反りが発生しております。※3枚目の写真。ダンボールを敷いて補強しております。

先着特典のステッカーは、表紙に星宮いちごが載っている絵コンテ集に挟んで保管しております。

●内容

☆設定資料集

B4サイズ/オールカラー/260ページ/キャラクター設定/小物設定/美術設定/3DCG設定 他

☆原画集

B4サイズ/オールカラー/164ページ/第1話~第101話より約300点を収録

☆レプリカ台本

B5サイズ/計3冊/第1話・第50話・第100話

☆絵コンテ集

B5サイズ/372ページ/スペシャルセレクト13話分を収録

☆超特大ポスター

キャラクターデザイン・やぐちひろこ描き下ろし!星宮いちご等身大サイズポスターをくるくる丸めて折らずに封入!

☆トランクデザインBOX

全ての内容物を収納できる特製BOX

サイズは大きく重いです。

100か120サイズで発送です。

※送料無料です。

#みーたろ

#みーたろアイカツ

他にもアイカツグッズ出品中です。

1点(1セット)おまとめに付き200円引きします。

※同梱可能品のみ(ご購入前にコメント下さい。)

星宮いちご 霧矢あおい 紫吹蘭 有栖川おとめ 藤堂ユリカ 北大路さくら 一ノ瀬かえで 音城セイラ 冴草きい 風沢そら 姫里マリア 三ノ輪ヒカリ 神崎美月 夏樹みくる 大空あかり 氷上スミレ 新条ひなき 紅林珠璃 黒沢凛 天羽まどか 大地のの 白樺リサ 藤原みやび 栗栖ここね

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

