2022新入荷 PLEASE PLEATS プリーツプリーズ コート ロング イッセイミヤケ その他

購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。

●ブランド

PLEATS PLEASE

プリーツ プリーズ

ISSEY MIYAKE

イッセイ ミヤケ

ロング

羽織り

カーディガン

コート

正規店購入品

●サイズ表記

レディース

3

●実寸

着丈 113cm

身幅 57cm

肩幅 41cm

袖丈 56cm

若干の誤差はご了承ください。

●状態

特筆する大きな汚れ、ダメージ等御座いません。

●管理 :Y

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

