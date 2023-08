ご覧頂きましてありがとうございます!

★商品は手元にありますので、即発送可能です。

★送料込みの価格となります。

【ブランド名】new balance

【商品名】M922EB

【カラー】BLACK

【サイズ】US10 JP28cm

【付属品】BOX・タグをお付け致します。

【商品説明】

海外ニューバランス購入の100%正規品の本物です。

【商品の状態】

1、2回使用の中古美品になります。他の中敷を入れて使用してます。

【その他】

即お支払い出来る方のみご購入お願い致します。

お支払い頂けない場合はキャンセルとさせて頂きますので、あらかじめご了承下さい。

不明点はご質問ください。

メインカラー···ブラック

人気モデル···new balance 992

ご覧頂きましてありがとうございます!★商品は手元にありますので、即発送可能です。★送料込みの価格となります。【ブランド名】new balance【商品名】M922EB【カラー】BLACK【サイズ】US10 JP28cm【付属品】BOX・タグをお付け致します。【商品説明】海外ニューバランス購入の100%正規品の本物です。【商品の状態】1、2回使用の中古美品になります。他の中敷を入れて使用してます。【その他】即お支払い出来る方のみご購入お願い致します。お支払い頂けない場合はキャンセルとさせて頂きますので、あらかじめご了承下さい。不明点はご質問ください。メインカラー···ブラック人気モデル···new balance 992

