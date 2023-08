数ある商品の中からご覧頂き

《最終処分価格》コーチ バックパック リュック 迷彩 カモ ミリタリー

ありがとうございます♪

TUMIトゥミ×SHIPS別注

「style 26177NVS2E」

アルファ スリム・ソリューションズ・

ブリーフパック リュック

Alpha2 Brief Pack

おしゃれな男性に人気のTUMI!

スマートフォン、タブレット、ノートPC

などビジネスシーンに必須のガジェット 類をシンプルに収納できる多機能リュックで、通勤に必要なパスケースやカギといったものは取り出しやすい外面のポケットに収納できるデザインになっています。

同じものはあまり中古市場に

出回っておらず、この状態のものは

希少だと思います。

探してた方も多いのではないでしょうか?

◆素材

バリスティックナイロン

◆サイズ

タテ約40.5cm

ヨコ 約33cm

マチ約15 cm

◆カラー

シップスネイビー 紺色

◆状態

・使用感少なく、金具のコーティング

剥がれや角スレ等もなく、

非常にキレイな状態です。

※大手リユースショップで購入した

鑑定済み商品です。

◆配送

・送料無料

・匿名配送

・できるだけ24時間以内に

発送いたします。

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

