『商品説明』

●ブランド: adidas

●サイズ:タグ表記 【サイズ】

総丈→ 1m 2cm ウエスト40cm×2

※若干の誤差はご了承ください。

●状態:【S,Aランク】

S →新品、未使用

A →ダメージや使用感がほぼない商品

B →多少使用感のある商品

C →使用感があり、多少ダメージがある商品

D →使用感があり、大きなダメージがある商品

●備考:

複数枚写真載せていますので画像にてご確認下さい。

あくまで古着の為、ご理解頂ける方のみご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

