【在庫あり/即出荷可】 SEVENTEEN ジョンハン HMVパネル K-POP/アジア

HMVに展示されていた舞い落ちる花びらの非売品パネル当選時に頂いた物になります。

非売品、出回りが少ないものになります。

お値下げ検討致します。

梱包による要望などございましたら、

ご購入前にコメントお願い致します。

・HMVに展示されていた際に恐らくつけていた両面テープが裏面に貼られております。

傷をつけないためにそのままにしておりますご了承くださいませ。

・1度人の手に渡ったものとなりますので、御理解頂ける方のみご購入ください。

SEVENTEEN セブチ ジョンハン うちわ トレカ パネル HMV SVT ドーム ケレン 舞い落ちる花びら

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

