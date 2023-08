ご覧頂きまして、ありがとうございます♪

★良品★ キヤノン Canon

New FD 50mm F1.2

☆コンディション

スレキズ少なく綺麗な外観です。

商品画像を沢山ご用意いたしましたので、

細部まで、ご確認ください。

☆光学チェック

レンズ内、コーティング劣化と淵の方に薄カビ見られますが

撮影に影響はありません。

高い描写力をお楽しみいただける商品です。

☆動作チェック

絞り等、各種正常に動作致しました。

☆お届けする商品

■写真に写っているものが全てです。

※写真に写っていないものは付属しません。

※万が一の初期不良(ジャンク品を除く)には返品、返金対応

させていただきます。

安心してお買い求めください♪

他にもカメラ関連の物を多数出品しています。ぜひご覧くださいませ^^

⇒ #TISO 5336

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

