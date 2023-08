いラインアップ glamb patrick jkt ミリタリージャケット

my first storyのhiroさんが着用していたモデルの再販版です

サイズは3(L〜XL)です。glambのホームページなどでサイズの確認ができます。

通販で購入してから試着のみで部屋に飾っておりました

袋とタグはございません

折り畳んでの発送になります

質問ありましたら気軽にお願いします

#ジャケット

#My First Story

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グラム 商品の状態 未使用に近い

