【日本限定モデル】 ヴィンテージ復刻！LewisLeathersルイスレザー391ライトニング レザージャケット

※他のモデルや在庫チェックはこちらより!

◎ブランド 【ルイスレザー】

◎アイテム 《391 ライトニング》

○定価 (現行品 参考定価 212,300円)

○状態 海外買い付けのUSED品

世界最高のレザーウェアブランド、ルイスレザーの、定番にして最強の永遠のスタンダードモデル、391ライトニングです。

タグは、現行品は『黒文字・赤羽』ですが、こちらは1970年代復刻を証明する『青文字・赤羽』のヴィンテージタグで、そのタグや現行品では使用されていないアルバートジップであることから、666期最初期の復刻モデルだと判別できます。

いわゆるレプリカに位置する復刻モデルではありますが、限定生産かつ生産から一定年数以上経過していることからも、ニューヴィンテージにカテゴライズされるであろうまさに幻の一着です。

しかしながら、当時物は半世紀前の物になるため、残存数が非常に少なく、また、その結果非常に高額で取り引きされており、そういった叶え難い需要を満たすこちらの別注モデルは、レプリカありながら非常に人気の高いモデルとなっています。

素材は、一時生産をストップされたカウハイドで、カラーは定番かつ一番人気のブラックです。

ライニングはレッドキルティングで、ヨーロッパライダースらしい、脱いでも存在感のあるインパクトのある一着です。

ヴィンテージのルイスレザーがなぜ現行品の新品よりも高額で流通するか、それは他でもないこの革がそれを物語っています。

当方が所有するルイスレザーの、どの個体よりも圧倒的に肉厚で、驚くほど重量感があり、それでいて柔らかく、その魅力は手に取ってもらえば一目瞭然です。

状態は、レザー素材特有のスレやシワ、ライナーのサテン素材特有の使用感が見られ、、オーバルパッチのプリントが消えています。

古着慣れされている方でしたら問題なくお使いいただけるUSED品ですが、状態を考慮し、相場より格安で出品させていただきます。

サイズ34

●着丈 約59cm

●肩幅 約41cm

●身幅 約46cm

●袖丈 約62cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルイスレザー 商品の状態 やや傷や汚れあり

