○アイテム

COACH コーチ

2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ビジュー レザー 革 ストロー パテントレザー エナメル オフホワイト 金 ゴールド 紫 パープル 刺繍 通勤 仕事 ワンショルダー 肩掛け エンボス加工 チャーム付き レディース F16584 大容量 500mlペットボトル収納可 マザーズバッグ 蝶々 バタフライ ちょう

チョウ フラワー 花 異素材

参考価格 ¥71,400

授業参観、お食事会、式典、入園式、入学式、卒園式、卒業式、お宮参り、七五三、前撮り、家族写真、ママスーツ、結婚式、フォーマルスーツ、冠婚葬祭、オフィス、忘年会、新年会、普段着、おしゃれ着、女子会、オフィス、仕事、通勤 オンオフどちらも、ぜひご検討下さいませ。

○仕様

ポケット:メイン×2 内ポケット×4

○サイズ(相当)

縦幅:23cm

横幅:42cm

マチ幅:13cm

ショルダー:50cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

【極美品】 ほぼ新品です。

※vintage品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

○カラー

オフホワイト 金 ゴールド 紫 パープル

○素材

ストロー パテントレザー

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。

*写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

商品管理

y080323003251-063

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問・値下げ交渉もお気軽にコメントください◎ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー #myu_出品一覧ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○アイテムCOACH コーチ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ビジュー レザー 革 ストロー パテントレザー エナメル オフホワイト 金 ゴールド 紫 パープル 刺繍 通勤 仕事 ワンショルダー 肩掛け エンボス加工 チャーム付き レディース F16584 大容量 500mlペットボトル収納可 マザーズバッグ 蝶々 バタフライ ちょうチョウ フラワー 花 異素材参考価格 ¥71,400授業参観、お食事会、式典、入園式、入学式、卒園式、卒業式、お宮参り、七五三、前撮り、家族写真、ママスーツ、結婚式、フォーマルスーツ、冠婚葬祭、オフィス、忘年会、新年会、普段着、おしゃれ着、女子会、オフィス、仕事、通勤 オンオフどちらも、ぜひご検討下さいませ。○仕様 ポケット:メイン×2 内ポケット×4○サイズ(相当)縦幅:23cm 横幅:42cm マチ幅:13cm ショルダー:50cm 平置き実寸。 着画はお断りいたします。○状態【極美品】 ほぼ新品です。※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラーオフホワイト 金 ゴールド 紫 パープル○素材ストロー パテントレザー〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。*写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。 商品管理y080323003251-063

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

