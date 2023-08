【限定製作】 Barbour Bedale Navy Size 40 / バブアー ビデイル ブルゾン

BARBOURの中でも不動の人気。

ブランドの代名詞、名作オイルドジャケット「BEDALE」のオリジナルクラシックフィットモデル。

2ワラントタグが付いた、出来たてほやほやの英国製22年AW品です。

【タフでエレガントな究極のデザイン、ビデイル】

*動きやすいラグランスリーブ。袖口は寒さを防ぐリブ仕様のインナーカフス。

*前立てはダブルジップとボタンのダブル仕様。ハンドウォーマーの下にはフラップ&マチ付きのポケット。

*タータンチェックの裏地にはベルクロ付の内ポケット。別売りのライナーをジップで取り付け可能。

*背面にはスナップボタンで開閉可能なサイドベント。

【ここがポイント!】

今年と来年の“僅か2年しか製造されない”希少な2ワラントタグ!

ロイヤルワラント(英国王室御用達認定証)がつけられるのは没後2年までとなっています。

一昨年のフィリップ殿下の逝去により、2022年AW(秋冬)の製品から2ワラントタグに変更されました。

更には先般のエリザベス女王の永眠により、遅くとも24年までには1ワラントに変更されます。

つまりこの2ワラントビデイルは、もしかすると22年AWの今シーズンだけ、長くても今年と来年を含めた“僅か2年"しか製造されないという、大変貴重なタグが付いた製品となるのです。

益々貴重になる英国製の2ワラントビデイルを、ぜひこの機会にどうぞ!

【商品詳細】

MWX0018 NY9140

Bedale Wax Jacket Navy Size40

定価:59,400円

※試着のみをした美品となります

2022年AW(秋冬)出荷製品

イギリス本国流通品(海外正規品を直輸入した並行輸入品)

カラー:ネイビー(濃紺)

サイズ:40(身幅63cm 着丈78cm 裄丈86cm)メンズ日本サイズL~XL程

表地:ワックスドコットン(ソーンプルーフドレッシング仕上げ)

裏地:コットン 裏地下部:ポリエステル

リブ:アクリル

英国製(Made in England)

Barbour Bedale Navy Size 40 / バブアー ビデイル

【付属品】

ピンバッジ(フラップポケットに封入)、下げ札、ブランドネーム入り出荷用袋

BARBOURの中でも不動の人気。ブランドの代名詞、名作オイルドジャケット「BEDALE」のオリジナルクラシックフィットモデル。2ワラントタグが付いた、出来たてほやほやの英国製22年AW品です。【タフでエレガントな究極のデザイン、ビデイル】*動きやすいラグランスリーブ。袖口は寒さを防ぐリブ仕様のインナーカフス。*前立てはダブルジップとボタンのダブル仕様。ハンドウォーマーの下にはフラップ&マチ付きのポケット。*タータンチェックの裏地にはベルクロ付の内ポケット。別売りのライナーをジップで取り付け可能。*背面にはスナップボタンで開閉可能なサイドベント。【ここがポイント!】今年と来年の“僅か2年しか製造されない”希少な2ワラントタグ!ロイヤルワラント(英国王室御用達認定証)がつけられるのは没後2年までとなっています。一昨年のフィリップ殿下の逝去により、2022年AW(秋冬)の製品から2ワラントタグに変更されました。更には先般のエリザベス女王の永眠により、遅くとも24年までには1ワラントに変更されます。つまりこの2ワラントビデイルは、もしかすると22年AWの今シーズンだけ、長くても今年と来年を含めた“僅か2年"しか製造されないという、大変貴重なタグが付いた製品となるのです。益々貴重になる英国製の2ワラントビデイルを、ぜひこの機会にどうぞ!【商品詳細】MWX0018 NY9140Bedale Wax Jacket Navy Size40定価:59,400円※試着のみをした美品となります2022年AW(秋冬)出荷製品イギリス本国流通品(海外正規品を直輸入した並行輸入品)カラー:ネイビー(濃紺)サイズ:40(身幅63cm 着丈78cm 裄丈86cm)メンズ日本サイズL~XL程表地:ワックスドコットン(ソーンプルーフドレッシング仕上げ)裏地:コットン 裏地下部:ポリエステルリブ:アクリル英国製(Made in England)【付属品】ピンバッジ(フラップポケットに封入)、下げ札、ブランドネーム入り出荷用袋

