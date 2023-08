沸騰ブラドン 田中樹 アクリルスタンド 5種 アイドル

SixTONES 田中樹 アクスタ 5種

・SummerParadise2018

・第1弾

・第2弾

・2020夏

・アクスタFESTA(新品未開封)

アクスタFESTAのみ新品未開封です。他4点については画像の通り外装はなくケースのまま発送致します。

4点とも数回外へ持ち出しています。初期傷はあります、特にサマパラについては画像2枚目のように足元に擦ったような傷がありますのでご了承頂ける場合のみご購入ください。

値下げ、バラ売り不可❌

即購入可⭕️

商品の情報 ブランド ジャニーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

